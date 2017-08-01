Все школы Херсонской области переходят на украинский язык

В Херсонской области все школы будут переведены на обучение только на государственном языке – украинском. Как информирует replyua.net со ссылкой на УНН, перевод планируется сделать постепенным, сначала на украинский язык будут переведены все начальные классы, после чего преподавание на украинском языке начнется с пятых классов.
Об этом рассказал Евгений Криницкий, начальник Управления науки, образования и молодежи Херсонской области. «Наша принципиальная позиция, чтобы абсолютно все школы области постепенно перевести на украинский язык обучения. Именно поэтому мы планируем с этого года начать с первых классов», - заявил чиновник. По его словам, в Херсонской области осталось 26 школ, где преподавание ведется исключительно на русском языке, и поэтому переход на систему обучения на украинском займет очень много времени.
Криницкий отметил, что возникли проблемы с переобучением самих педагогов – многие из них говорят на русском, также необходимо закупить огромное количество учебников на украинском языке, после чего планируется плавный перевод учеников младших классов на обучение на государственном языке. Спустя какое-то время преподавание на украинском будет введено и в старших классах. Решение о переходе на новую систему обучения принимала Херсонская государственная областная администрация.