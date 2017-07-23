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В лесу возле Херсона потушен сложный пожар

В лесу возле Херсона потушен сложный пожар
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили о том, что сегодня в Херсонской области удалось потушить сложный пожар, охвативший десять гектаров земли. Как информирует replyua.net, пожар был потушен в Олешковском районе, однако спасатели все еще остаются на месте.

Как отметили в ГСЧС, площадь возгорания достигала десяти гектаров, из них три гектара – это верховой пожар. Тушением пожара занимались более 90 спасателей, а также было привлечено более двух десятков различной техники. Пожар также тушил один вертолет Ми-8 от Министерства обороны, была приведена в готовность вся авиация Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Около девяти часов вечера в субботу пожар в Херсонской области удалось локализовать, однако в настоящее время спасатели продолжают тушить отдельные тлеющие очаги.

По состоянию на 9:00 23 июля на месте происшествия работает оперативная группа главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области. Напомним, что в ГСЧС предупредили о том, что чрезвычайная пожарная опасность сохранится в большинстве областей Украины до 25 июля.
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