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У аэропорта Херсона появились три инвестора

У аэропорта Херсона появились три инвестора
Андрей Гордеев, председатель Херсонской областной администрации, заявил о том, что три крупных инвестора готовы вложить средства в развитие аэропорта «Херсон». Как передает replyua.net, такое заявление от Гордеева прозвучало на мероприятии, посвященном второй годовщине нового авиарейса «Херсон-Стамбул», которое проходило накануне в Херсоне.

По словам Гордеева, аэропорт Херсона попадает под программу развития украинских аэропортов, и на сегодня удалось найти трех крупных инвесторов, которые готовы вложить большие деньги, чтобы развивать международный аэропорт. Однако председатель Херсонской областной администрации пока не сообщил, кем являются эти крупные инвесторы, и лишь отметил, что услугами херсонского аэропорта пользуются не только жители Херсонской области – пассажиры приезжают из Одессы и Николаева, а также даже из Запорожья.

Благодаря таким пассажирам, подчеркнул Гордеев, которые приезжают в регион, тратят свои деньги и пользуются услугами местного аэропорта, казна города получает порядка 50 миллионов гривен. Напомним, что в течение нескольких лет, вплоть до 2013 года, Херсонский аэропорт практически не функционировал, и возродить предприятие удалось только благодаря инвестициям.

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