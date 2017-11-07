В одном из районов Харькова пожар унес жизнь пожилой женщины

В частном доме Московского района произошел пожар, который унес жизнь хозяйки горевшего дома. На тот момент, когда на место прибыли пожарные, уже горели вещи и диван. В общей сложности сгорел участок площадью в 5 м2. Об этом сообщает replyua.net.
Прибывшими на место пожара спасателями был обнаружен обугленный труп хозяйки дома. Как сообщили ее родственники, женщина была практически полностью парализована и не могла передвигаться без посторонней помощи. Огонь удалось погасить примерно через час. Первым предположением пожарных о причине несчастного случая было – несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании электрообогревателя.
Сейчас, когда наступили холода, тема вполне актуальна. При включении обогревателей, важно помнить о технике безопасности, и ни в коем случае нельзя оставлять включенным электрический прибор без присмотра. Также, нужно больше заботиться о своих близких, тем более, если они не могут самостоятельно передвигаться. Такая трагедия может коснуться каждого, если вовремя не предостеречь себя и свою семью. Будьте внимательны при использовании электрических приборов и любых других предметов, способных нанести ущерб.