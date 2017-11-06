В Харькове со дня на день откроют первый соцотель

Как сообщает replyua.net, в мэрии Харькова было принято решение переоборудовать один жилой дом под соцотель. Ранее этот дом был не пригоден для жизни, поэтому строительной бригаде из Германии понадобилось целых девять месяцев для возвращения двухэтажного дома ранее оборудованного под складское помещение в нормальное состояние. Для работы им понадобился бюджет в размере 11,5 млн грн.
В доме смогут поселиться от 38 до 50 человек на срок до полугода, там будут проживать в первую очередь беженцы из Луганской области или же сами харьковчане, которые пострадали от пожаров или же взрывов. Отель начнет функционировать с 14 ноября. В доме имеется 23 жилых односпальных, двуспальных и семейных номера, в которых есть кровати, шкафы, столы и холодильники. Так же на территории дома есть общее помещение, прачечная, кухня и даже три комнаты, находящиеся на первом этаже, для людей с ограниченными возможностями.
Людям так же будут предоставлены услуги консультантов, направляющих проживающих людей в нужные инстанции для решения жилищного вопроса. Ведь пока люди будут жить в соцотеле они спокойно могут подыскивать себе жилье на постоянную основу. Сколько будут стоить номера мэрия пока не говорит. Но в обязательном порядке этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.