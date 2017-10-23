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Експерт: харківська трагедія показала, що батьківська любов вбиває

Експерт: харківська трагедія показала, що батьківська любов вбиває
За словами політичного оглядача Юрія Романенка, на трагічний інцидент у Харкові можна дивитись з різних точок зору. Але користувачі, обговорюючи різні аспекти аварії, не звертають уваги на її першопричину, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на «Хвилю».

Так, Романенко нагадує, що через всю цю історію проходить лейтмотивом безвідповідальність батьків дівчини. По-перше, вони не обрали для неї належне середовище, яке могло б вберегти її від біди. Зокрема, замість «Лексуса» вони могли б заплатити за її навчання у непоганому західному університеті. Тим не менш, вони надали перевагу автівці і «запхнули» свою дитину на соціологічний факультет ХНУ. Вони навіть не подумали, що гарна освіта може дати їх дитині набагато більше, ніж матеріальні «цяцьки». Можливо, вони цього не усвідомлюють, бо самі деформовані.

По-друге, батьки вручили ключі від автівки людині, яка страждає на сильні головні болі (за їх же словами). Таким чином, можна констатувати, що вони поставились до своїх батьківських обов’язків халатно, що коштувало життя п’ятьом людям і врешті коштуватиме долі їх власній дитині. І, останнє, якщо ні на які головні болі їх дитина не страждала, то батьки тільки продовжують той ланцюжок безвідповідальності, який привів їх дитину та лаву підсудних, - наголошує Романенко.
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