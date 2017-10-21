Муждабаєв: у 20 років на «Лексусі» думаєш, що тобі можна більше, ніж невдахам

За словами відомого журналіста Айдера Муждабаєва, ті, хто обговорює у соціальних мережах трагічний інцидент у Харкові, розділитись на два великих табори. Кожен використовує свою аргументацію, - про це інформує replyua.net з посиланням на допис оглядача в Фейсбук.
Так, Муждабаєв помітив, що навіть серед тих, хто вважає Зайцеву винуватицею аварії, багато хто вказує: немає різниці яким транспортним засобом вона керувала. Мовляв, яка різниця що у 20 років на «Лексусі» - є дорослі люди, які на «Ланосах» порушують правила дорожнього руху. Але Муждабаєв переконаний, що зв'язок є, і він прямий.
Журналіст підкреслює, що двадцятирічна дівчина на дорогій автівці, на яку вона сама не заробила – це маркер способу життя. І такий спосіб життя у рази підвищує ймовірність стати вбивцею на дорозі. Бо така манера поведінки виростає на неодноразово підтвердженому відчутті власної вищості, бо життя вдалось і тобі дозволено більше, ніж пересічним невдахам. Бо можна порушувати правила, часто і нахабно – раптом що, тебе «прикриють», захистять. Крім того, двадцятирічні дівчата на «Лексусах» - показник того, що до Європи нам дуже далеко. Там молоді жінки на дорогих машинах їздять рідко, бо це непристойно. Може, і до нас колись дійде така практика, - зауважує Муждабаєв.