Дайнега прокомментировал трагедию в Харькове: Сегодня тысячи лихачей сядут за руль, и вновь будут принимать участие в лотерее

Алена Зайцева, водитель Lexus RX350, которая в связи со столкновением с Volkswagen Touareg вылетела на тротуар и сбила пешеходов, имела шансы успеть проскочить перекресток. Как передает replyua.net, такое мнение на своей странице в Facebook представил известный украинский волонтер Виталий Дайнега. Он отметил, что Зайцевой просто не повезло.
«Мне раз в неделю приходится наблюдать за проскоками на мигающий красный цвет, и буквально через день – гонщиков разных мастей. Несмотря ни на что, тысячи людей вновь сядут сегодня за руль в состоянии, которое отличается от трезвого, зацепятся с такими же на перекрестке и будут доводить тахометр до красной зоны», – отметил он. Волонтер считает, что произошедшая в Харькове трагедия ничему не может научить.
«Точно такие мажоры с ботоксными губами и Lexus в 20 лет не видят себя на ее месте. Они – счастливчики. Им повезет. Такого с ними не будет. Они успеют за доли секунды, будут разминаться в миллиметрах.. Судьба пяти людей и одной ботоксной козы была решена за доли секунды. Она вполне могла проскочить. И раньше она так проскакивала. И по всей Украине кто-то проскочит сегодня. А кто-то – нет», - написал Дайнега