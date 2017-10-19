Геращенко обнародовал страшное видео с места ДТП в Харькове

Антон Геращенко, советник главы Министерства внутренних дел, опубликовал еще одно жуткое видео, сделанное на месте дорожно-транспортного происшествия в Харькове, которое произошло в среду вечером.
Как информирует replyua.net, на видео, размещенном Геращенко, отчетливо видно все детали страшной трагедии, унесшей жизни нескольких человек. «Это страшное видео харьковской трагедии должно стать немым укором всем тем, кто превышает скорость и стремится сэкономить несколько секунд, проезжая на мигающий желтый сигнал светофора. Слабонервным лучше не смотреть», - подчеркнул Геращенко. Также нардеп объяснил, что водитель Лексуса уже неоднократно задерживалась за нарушение ПДД.
По его словам, самое безобидное нарушение – это проезд на красный сигнал светофора, также за девушкой числится и нарушение правил парковки, однако даже штрафы никак не повлияли на характер вождения. «Вывод - нужно коренным образом менять систему наказания за нарушения ПДД в сторону их ужесточения», - подчеркнул Геращенко.
[media=https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/videos/1516259915127517/]