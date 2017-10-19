В Сети опубликовано видео столкновения автомобилей в центре Харькова

Для просмотра пользователями Интернета стало доступно видео, снятое камерой наблюдения, зафиксировавшего смертельное дорожно-транспортное происшествие на улице Сумской в городе Харькове, передает replyua.net со ссылкой на Newsroom. Как известно, жертвами вчерашнего происшествия стали пять человек.
На видеозаписи можно видеть, что внедорожник Volkswagen Touareg передвигался во втором ряду слева со стороны Клочковской по Бурсацкому спуску. На светофоре водитель остановился, а затем начал двиаться вместе с потоком попутных машин. В то же время иномарка быстро набрала скорость. На перекрестке с переулком Мечникова произошло столкновение Volkswagen с Lexus,.Второй автомобиль также на большой скорости передвигался по Сумской, направляясь к ХНАТОБу. Когда произошел удар, машины исчезли из поля зрения камеры, а через несколько секунд прохожие начали оказывать помощь пострадавшим.
В связи с фактом аварии правоохранители начали уголовное производство по статье 286 УК Украины («нарушение ПДД»). Полицейские сообщили, что 20-летнюю девушку, которая была за рулем Lexus, задержали. По предварительной информации, оба водителя были трезвы.