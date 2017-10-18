Дуда приедет в Харьков до конца текущего года

Анджей Дуда, президент Польши, до конца текущего года посетит Харьков, где он планирует подтвердить позицию Варшавы относительно агрессии РФ против Украины.
Как информирует replyua.net со ссылкой на издание Rzeczpospolita, об этом рассказал Витольд Ващиковский, глава польского МИДа. По словам министра иностранных дел, визит Дуды станет окончательным подтверждением приверженности Варшавы к восстановлению территориальной целостности Украины. «Солидарность Варшавы с Киевом выражается не только в устных заявлениях, но и в материальной, финансовой поддержке при восстановлении пострадавших от военных действий школ, больниц, бизнеса», - заявил глава МИД Польши.
Напомним, что в прошлом месяце президент Польши провел переговоры с Петром Порошенко в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Президенты обсуждали множество вопросов двусторонних отношений, в том числе и углубление политического разговора по сотрудничеству в сфере энергетической безопасности.