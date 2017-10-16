Россия должна полностью развалиться: Ярош озвучил рецепт освобождения Крыма

В интервью изданию «Апостроф» экс-лидер «Правого сектора», нардеп Дмитрий Ярош заявил, что основным фактором, который поможет Украине освободить незаконно аннексированный Крым, может стать полный развал Российской Федерации, передает replyua.net. Со слов политика, в соседней стране можно раскачать, если использовать несколько факторов.
«Я имею в виду исламский, мусульманский, китайский фактор, представителей украинской диаспоры – все эти автономные организации. Не секрет, что в Сибири давно ходят разговоры о том, что можно хотя бы как-то отделиться от центра? Все это нужно
Подпитывать», – заявил Ярош. Также бывший глава «Правого сектора» считает, что спецслужбы Украины должны осуществлять подобные операции.
«Средства из госбюджета нужно именно сюда инвестировать – в деятельность наших спецслужб. В Службу внешней разведки, в ГУР то же, в СБУ... А они уже должны проводить системную работу. Российской Федерации нужно не этим заниматься, а своими внутренними проблемами. Тогда бы нам было намного легче», – сделал вывод Ярош.