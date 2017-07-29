Прикордонники затримали 13 українців, які намагалися незаконно потрапити до Росії

На території Харківської області співробітники прикордонної служби змогли затримати 13 громадян України, які намагалися незаконно перетнути кордон з Російською Федерацією, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба Державної прикордонної служби України в суботу, 29 липня. У відомстві зазначили, що вночі співробітники провели спільну прикордонну операцію «Кордон – 2017» в районі населених пунктів Охрімівка (Україна) - Красне (Російська Федерація).
Завдяки використанню тепловізора, прикордонники виявили 2 транспортні засоби, які рухалися в сторону кордону. За 3 метри від українсько-російського кордону правоохоронцями було затримано автомобіль УАЗ, в якому їхали 12 українців. Друга автівка УАЗ Патріот намагалася сховатись, однак після попереджувальних пострілів, автомобіль зупинився і водія також затримали. З’ясувалося, що всі затримані є громадянами України, і мешкають в Вовчанському районі Харківської області.