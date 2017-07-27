У Харкові почали судити антимайданівців

У Харкові питання розгляду справ періоду Майдану зрушило з мертвої точки. Про це розповів прокурор Харківщини Юрій Данильченко, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Як зазначив прокурор області, наразі вдалося винести чотири вироки і 4 підозрювані «антимайданівці» вже отримали свої терміни. Як за зазначив посадовець, на даний момент слідство продовжує затягуватись через велику кількість потерпілих та обвинувачених. Данильченко доповів, що нині було встановлено, що одного із місцевих активістів Антимайдану Романа Добрянського вдалося затримати на території Грузії. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. В минулому році українські правоохоронці звернулися до грузинських колег, надіславши оперативникам Грузії пакет документів по справі Добрянського. На даний момент у прокуратурі очікують, коли Добрянського передадуть українській владі. Йому висувають звинувачення у організації розгону харківського Євромайдану поблизу Академії внутрішніх військ.
Крім того, один із місцевих ініціаторів проведення референдуму щодо створення «Харківської народної республіки» Юрій Апухтін був засуджений в травні цього року до 6 років в’язниці, але представники прокуратури наполягають на збільшенні терміну позбавлення волі до 8 років.