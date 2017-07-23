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В Харьковской области установлен памятник Ивану Мазепе

В Харьковской области установлен памятник Ивану Мазепе
22 июля, в субботу, в Харьковской области, в поселке городского типа Коломак состоялось торжественное открытие памятнику гетману Ивану Мазепе, в рамках фестиваля «Гетманская слава».

Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной государственной администрации, торжественное открытие монумента прошло в поселке, где Иван Мазепа был избран гетманом Украины. «Памятник выдающемуся гетману имеет не только историческую ценность. Это символ объединения украинского народа ради развития государства», заявила Юлия Светличная, глава Харьковской областной администрации. По ее словам, сегодня создатели памятника еще раз подтвердили, что украинцы – это искренний народ, полный любви, который в своей силе может объединиться для развития Украины. Также Светличная отметила, что совсем скоро в поселке будет открыт и музей казацкой славы.

Фестиваль в Коломаке планируется устраивать каждый год. В этом году на фестивале побывали около десяти тысяч гостей, из-за чего пришлось усиливать безопасность – охрану правопорядка обеспечивали более двухсот сотрудников Нацгвардии и Нацполиции. Ни одного нарушения зафиксировано не было.
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