В Харькове зафиксирован еще один случай ботулизма

21 июля 22-летняя жительница Харькова была госпитализирована в больницу с симптомами ботулизма. Как информирует replyua.net со ссылкой на РБК-Украина, такая информация появилась на странице пресс-службы областной полиции в Фейсбуке. Врачи оценивают состояние девушки как очень тяжелое.
«Мать пострадавшей пояснила, что вечером 21 июля ей позвонила дочь и пожаловалась на плохое самочувствие. В больнице состояние девушки ухудшилось, и 22 июля она была подключена к аппарату искусственного дыхания», сказано в заявлении полиции. Также полицейские отметили, что девушка употребляла вяленую рыбу, которую она купила в магазине по улице Клочковской. В Харьковской полиции уже завели уголовное производство по статье о нарушении санитарных норм и норм по предотвращению распространения инфекционных заболеваний и массовому отравлению.
Напомним, что с начала 2017 года в Украине от ботулизма скончались уже девять человек. В общей сложности, диагноз ботулизм был поставлен 90 пациентам из разных городов.