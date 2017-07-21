Харьков получит от Европы 320 миллионов евро на строительство метро

Совсем скоро в Харькове начнется строительство третьей очереди метрополитена – планируется возвести депо на Алексеевке, а также две новые станции.
Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, Арсен Аваков, глава МВД, заявил о том, что Кабинет министров полностью поддержал проект о строительстве трех с половиной километров подземки, о возведении станций Одесская и Державинская, а также о закупке 85 новых вагонов. Строительство будет осуществляться на средства местного и государственного бюджета, кроме того, кредит в размере 320 миллионов евро выделят Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Уже известно, что эти европейские финансовые институты согласились выдать Харькову по 160 миллионов.
«Мы достигли договоренностей почти по всем пунктам финансового контракта, что позволит предоставить кредит Харькову на строительство. Это открывает нам зеленый свет для получения кредита от Европейского инвестиционного банка на строительство метрополитена», заявил Игорь Терехов, первый вице-мэр Харькова. Он отметил, что уже прошло совещание в столице, в котором приняли участие заинтересованные стороны, а также представители европейских финансовых институтов.