Тимчук розповів про гучний провал російських пропагандистів

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Народний депутат та керівник центру Військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на власній сторінці в соціальній мережі поділився інформацією про черговий гучний провал російської пропаганди в Україні, - про це повідомляє новинний портал replyua.net.Так, Тимчук зауважує, що вчора у російській пресі з’явилось повідомлення про масштабну акцію протесту на Харківському заводі ЗБК – мовляв, робітники через затримки заробітної плати ледь не голодують, а тому вимагають відновити економічні зв’язки з Росією. Новину передрукували три десятки сепаратистських сайтів та півтора десятки українських. Але відразу після цього вийшло спростування – так, керівництво заводу повідомило, що його працівники акції протесту не влаштовували, ролик знято не на території заводу, а серед учасників мітингу немає жодного працівника харківського ЗБК.За словами Тимчука, це далеко не перший випадок, коли російські пропагандисти поширюють відверту брехню. Але цього разу вони зліпили її особливо неякісно. По-перше, у самому ролику ніде не видно назви заводу – чутно лише вигуки про «наш завод» та плакати з відповідним написом. По-друге, учасники мітингу чомусь вимагають відродити машинобудування (і до чого тут ЗБК?). По-третє, «керівник» мітингу у ролику скаржиться на необхідність проходити сертифікацію у ЄС. Сертифікацію чого? Бетонних плит? Так їх економічно недоцільно вивозити за межі області – саме тому, наприклад, згаданий Харківський ЗБК не постачає продукцію до Росії. Загалом, як зауважує Тимчук, російська пропаганда намагається за будь-яку ціну дестабілізувати Харківський регіон, в якому останнім часом спостерігається промислове зростання.