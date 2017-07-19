Тимчук розповів про гучний провал російських пропагандистів

Народний депутат та керівник центру Військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на власній сторінці в соціальній мережі поділився інформацією про черговий гучний провал російської пропаганди в Україні, - про це повідомляє новинний портал replyua.net.
Так, Тимчук зауважує, що вчора у російській пресі з’явилось повідомлення про масштабну акцію протесту на Харківському заводі ЗБК – мовляв, робітники через затримки заробітної плати ледь не голодують, а тому вимагають відновити економічні зв’язки з Росією. Новину передрукували три десятки сепаратистських сайтів та півтора десятки українських. Але відразу після цього вийшло спростування – так, керівництво заводу повідомило, що його працівники акції протесту не влаштовували, ролик знято не на території заводу, а серед учасників мітингу немає жодного працівника харківського ЗБК.
За словами Тимчука, це далеко не перший випадок, коли російські пропагандисти поширюють відверту брехню. Але цього разу вони зліпили її особливо неякісно. По-перше, у самому ролику ніде не видно назви заводу – чутно лише вигуки про «наш завод» та плакати з відповідним написом. По-друге, учасники мітингу чомусь вимагають відродити машинобудування (і до чого тут ЗБК?). По-третє, «керівник» мітингу у ролику скаржиться на необхідність проходити сертифікацію у ЄС. Сертифікацію чого? Бетонних плит? Так їх економічно недоцільно вивозити за межі області – саме тому, наприклад, згаданий Харківський ЗБК не постачає продукцію до Росії. Загалом, як зауважує Тимчук, російська пропаганда намагається за будь-яку ціну дестабілізувати Харківський регіон, в якому останнім часом спостерігається промислове зростання.