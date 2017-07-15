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Строительство метрополитена в Харькове может профинансировать ЕБРР

Строительство метрополитена в Харькове может профинансировать ЕБРР
В Европейском банке реконструкции и развития рассматривают возможность предоставления Украине кредита на сумму 160 миллионов евро, которая будет направлена на строительство «зеленой» ветки метрополитена Харькова.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, на сайте банка ЕБРР появились данные о том, что совет директоров собирается рассмотреть выделение кредита Украине 20 сентября этого года. ЕБРР указывает, что софинансирование такого же объема в виде суверенного кредита планирует предоставить и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), а общая стоимость проекта составляет примерно 320 миллионов евро. Европейский инвестиционный банк, в свою очередь, на днях уточнил, что проект направлен на строительство «зеленой» линии харьковского метро по направлению аэропорта, и протяженность ветки достигнет 3,47 километров.

На эти деньги планируется построить депо, две станции – Одесскую и Державинскую, а также приобрести подвижной состав. Обе станции планируется построить на поверхности, однако линия метро будет проходить под землей.
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