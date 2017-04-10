У Харкові може початися новий Майдан (ВІДЕО, ФОТО)

У Харкові представники місцевої поліції відгородили заблоковане відділення російського «Сбербанку» від місцевих активістів «Національного корпусу». Про це у себе на Фейсбуці розповів лідер харківських патріотів Ширяєв Олег, передає replyua.net.
«Нещодавно батальйон Харків побив активістів «Національного корпусу». Так само починався Майдан! Підтягуйтеся, хто може. Потрібна допомога. Активісти блокували російський «Сбербанк», при цьому вони нічого не порушували. Ось результат», - наголосив він. На опублікованому ним відеозаписі видно, як у одного із учасника протесту розбита голова.
В той самий час українське видання «Інтерфакс» з посиланням на керівника прес-центру Головного управління Національної поліції Харківщини Олену Баранник повідомляє, що в результаті сутички постраждав один поліцейський. За словами Баранник, наразі поліція не володіє інформацією про кількість поранених з боку представників протесту. «Наразі ми володіємо інформацією про те, що в результаті сутички постраждав один поліцейський. Його доправили до лікарні, де діагностували опіки обох очей», - сказала вона. Також Баранник заявила, що поліція вирішує питання порушення кримінального провадження щодо блокування господарської діяльності.