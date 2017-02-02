Идеолога «Харьковской народной республики» оставили под стражей

Киевский районный суд Харькова в четверг, 2 февраля 2017-го года, рассмотрел дело Юрия Апухтина — идейного вдохновителя и одного из организаторов беспорядков в Харькове в 2014-м году, выступавшего за создание «Харьковской народной республики» по примеру так называемых «ЛНР» и «ДНР». Как передаёт replyua.net, решение райсуда было принято не в пользу «основателя» «ХНР».
В частности, информацию о продлении срока нахождения Апухтина под стражей подтвердила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик. По её данным, решение по Апухтину будет принято в ходе следующих заседаний. Суд постановил, что Апухтин должен оставаться под стражей ещё 60 суток. В этот период будут рассматриваться, в частности, вещественные доказательства его вины в беспорядках.
Напомним, Юрий Апухтин был арестован в апреле 2014-го года, его обвиняют в инициации массовых беспорядков в Харькове. В частности, штурм Харьковской обладминистрации также происходил не без его участия. Следствие обвиняет Апухтина также и в сепаратизме, ведь он был одним из организаторов пророссийских митингов в регионе, призывающих к созданию «Харьковской народной республики».