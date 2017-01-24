Официально: Харьков выиграл право принять чемпионат Европы по боксу

Федерация бокса Украина сообщила спортивным болельщикам радостную новость: в 2017-м году чемпионат Европы по боксу состоится в Харькове. Как передаёт replyua.net со ссылкой на пресс-службу ФБУ, на голосовании за страну, в которой будет проходить мероприятие европейского масштаба, выдвигалось несколько стран-кандидатов, среди которых была Россия. Однако, большинство голосов получила именно первая украинская столица.
Подробности о результатах голосования рассказал президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус. По его словам, рассматривалось проведение чемпионата в России, Украине или Турции. Однако, члены Европейской Конфелерации в большинстве своём проголосовали за проведение состязания в Харькове.
Продивус выразил уверенность в том, что Харьков прекрасно справится с приёмом этого спортивного мероприятия. По его словам, работать над проведением чемпионата будут Министерство молодёжи и спорта Украины, Национальный олимпийский комитет и Федерация бокса Украины. Понаблюдать за ходом соревнований болельщики смогут уже 14-26 июня 2017-го года — именно на этот период планируется проведение чемпионата.