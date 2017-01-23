«Водка за металл»: в Харькове выявили необычный цех суррогатного алкоголя

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

В Харьковской областной прокуратуре рассказали о выявлении и прекращении деятельности необычного цеха, в котором производился и из которого реализовывался суррогатный алкоголь. Как передаёт replyua.net со ссылкой на Национальную полицию Украины, цех по производству суррогатного алкоголя размещался в одном из домовладений, а также в нескольких гаражах. Необычной особенностью этого цеха оказалась система, по которой реализовывался суррогатный алкоголь — владелец обменивал спирт на металлолом.Уточняется, что полиции удалось задержать производителя суррогатного алкоголя. Оказалось, что за период своей деятельности мужчина реализовал порядка 40 тонн губительных напитков. Кроме обмена металлолома на металл харьковчанин также осуществлял и почтовую доставку своего товара.В тот момент, когда «предприятие» было обнаружено правоохранителями, на нём присутствовало порядка 9 тонн неизвестной жидкости, похожей на спирт, а также порядка 200 литров готового к реализации суррогатного алкоголя. Пока неизвестно, какая мера пресечения ожидает предприимчивого харьковчанина.