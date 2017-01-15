валюта
СпецтемаМуждабаев: поющие проститутки из Украины развлекают оккупантов с выездом на дом (ВИДЕО)

Две россиянки попросили убежища в Украине в пункте пропуска под Харьковом

Две россиянки попросили убежища в Украине в пункте пропуска под Харьковом
В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины сообщили о том, что в Харьковской области, в автомобильном пункте пропуска «Гоптовка», две женщины с маленьким ребенком, имеющие российское гражданство, попросили убежища в Украине.

В ведомстве рассказали, что к пограничникам, которые несли службу, обратились две россиянки – 47-летняя женщина с 20-летней дочерью, у которой на руках был маленький ребенок. Гражданки РФ рассказали, что до пропускного пункта шли пешком несколько километров. По их словам, они имеют украинское происхождение, а у маленькой девочки украинское гражданство, и по этой причине в России они не могут получить медицинскую помощь и устроиться на работу.

В Госпогранслужбе пояснили, что женщин в России постоянно притесняли, и они просто вынуждены просить убежища в Украине, поскольку боятся не только за свои жизни, но и за жизнь маленького ребенка. Пограничники на месте оформили необходимые документы, после чего россиянок отправили в Государственную миграционную службу в Харьковской области.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Муждабаев: поющие проститутки из Украины развлекают оккупантов с выездом на дом (ВИДЕО)
Важное за сутки

Последние новости

Муждабаев о гибридности экономики в Украине

Бывший водитель Нетаниягу осужден за педофилию

Перемещение американских солдат будет осуществляться один раз девять месяцев

Перейдет ли Сидорчук из Динамо в Фенербахче

Муждабаев: кого можно считать самой здоровой частью российского общества?

В Минсоцполитики рассказали, сколько денег нужно для выплаты пенсии на Донбассе

По мнению Ляшко "Правительственные дауны" ставят Украину на грань банкроства

Перевод пенсий из России в Израиль станет возможен с начала апреля

Мотузяник рассказал подробности проверки частей ВС РФ

Ученые: Почему секс в космосе - это плохая идея

Две россиянки попросили убежища в Украине в пункте пропуска под Харьковом

ДТП в центре Киева унесло человеческую жизнь

Какую воду безопаснее пить?

Жизнь без прослушки, возможно ли это? Большая дыра в Viber

Власти Германии готовы к кибератакам во время выборов

«Обитель зла: Последняя глава» скоро в кино

Балчун: в Украине появится поезд с вагонами-трансформерами

Война на Донбассе: силы АТО понесли потери среди личного состава

Бабченко: Госдума может запретить поцелуи в общественных местах

Луис Адриано из «Шахтера» переходит в российский клуб

 Новости за день