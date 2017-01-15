Две россиянки попросили убежища в Украине в пункте пропуска под Харьковом

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В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины сообщили о том, что в Харьковской области, в автомобильном пункте пропуска «Гоптовка», две женщины с маленьким ребенком, имеющие российское гражданство, попросили убежища в Украине.В ведомстве рассказали, что к пограничникам, которые несли службу, обратились две россиянки – 47-летняя женщина с 20-летней дочерью, у которой на руках был маленький ребенок. Гражданки РФ рассказали, что до пропускного пункта шли пешком несколько километров. По их словам, они имеют украинское происхождение, а у маленькой девочки украинское гражданство, и по этой причине в России они не могут получить медицинскую помощь и устроиться на работу.В Госпогранслужбе пояснили, что женщин в России постоянно притесняли, и они просто вынуждены просить убежища в Украине, поскольку боятся не только за свои жизни, но и за жизнь маленького ребенка. Пограничники на месте оформили необходимые документы, после чего россиянок отправили в Государственную миграционную службу в Харьковской области.