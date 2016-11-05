Тепер у Райніна буде дві справи

Керівник адміністрації президента України Райнін Ігор став главою територіальної організації Харківської партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Про це сьогодні, 5-го листопада, повідомляє прес-центр харківської територіальної організації, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що дане рішення під час зустрічі делегатів другого етапу п’ятої Конвенції територіальної організації було прийнято одноголосно. Після проголошення нового керівника до слова запросили самого Ігоря Райніна, який сказав, що перебувати на «пості» голови Харківської територіальної організації партії «Блок Перта Порошенка «Солідарність» він збирається як мінімум два роки. В той самий час він зауважив, що його посада керівника адміністрації президента України не забороняє йому займатися політичною діяльністю і він знайде достатньо часу для того, щоб поєднувати ці два види діяльності. Як повідомлялося раніше, Ігоря Райніна було призначено на пост глави адміністрації президента України 29-го вересня поточного року відповідним наказом президента Петра Порошенка, який висловив свої сподівання, що досвід і вміння Райніна принесуть вагомий вклад у діяльність АП.
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