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В экопарке Харькова появились экзотические животные

В экопарке Харькова появились экзотические животные
Харьковский экопарк сообщает о долгожданном пополнении – теперь в коллекции птиц также появились красавицы султанки, передает replyua.net со ссылкой на Сегодня.

О пополнении в экопарке рассказала Валерия Иващенко, заместитель директора. По ее словам, десять султанок прибыли в экопарк в рамках обмена между зверинцами, и ранее таких птиц в экопарке Харькова никогда не было. Это довольно крупная порода, и птиц уже поместили в отдельный вольер. Иващенко отметила, что султанки сильно отличаются от остальных куриц – у них очень длинные фаланги пальцев и длинные ноги, и благодаря такой особенности птицы легко взбираются по камышам и кустам. Заместитель директора также отметила, что султанкам предоставят идеальные условия для комфортного существования, а в будущем эти птицы даже смогут высидеть птенцов.

Султанские курицы широко распространены в восточном полушарии, от Африки и Европы до Новой Зеландии и Австралии, в основном, средой их обитания является субтропический и тропический климат. Султанки питаются водными растениями, лягушками, икрой рыб, насекомыми.

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