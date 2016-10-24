Харьковский тракторный завод может возобновить работу в начале 2017 года

Александр Ярославский, владелец Харьковского тракторного завода и глава группы компаний DCH, заявил о том, что надеется на возобновление работы ХТЗ в начале следующего года, информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Ярославского, он не может назвать точные сроки и даты, когда предприятие снова начнет работать, однако имеются все механизмы, чтобы возобновить производство. «Остается только несколько деталей, в частности, необходимо утвердить все судебные дела, но хочется, чтобы уже в новогодние праздники мы выехали на тракторе. Со следующего года, я надеюсь, предприятие возобновит производство», заявил владелец ХТЗ. Напомним, что некоторое время назад появилась информация о том, что на Харьковском тракторном заводе в настоящее время проводят комплекс санационных мероприятий, которые помогут снова начать производство техники.
Кроме того, некоторые службы предприятия уже приступили к работе. Речь идет пока только о тех службах, которые занимаются восстановлением различных связей с партнерами и поставщиками Харьковского тракторного завода.
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