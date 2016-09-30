В одну из аптек Харькова неизвестные бросили гранату

В аптеку Харькова злоумышленники бросили гранату, и, по чистой случайности, никто не пострадал. Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу полиции Харькова, инцидент произошел поздно вечером в четверг, 29 сентября, когда в аптечном пункте уже никого не было.
Через несколько минут к аптеке подъехали сотрудники правоохранительных органов – они тщательно осмотрели помещение и изъяли вещественные доказательства. В харьковской полиции отметили, что сегодня ведутся розыскные мероприятия и устанавливается личность злоумышленника. В полиции не сообщили, действовал злоумышленник в одиночку, или гранату в аптеку подбросили сразу несколько человек. В полиции было заведено дело сразу по двум статьям – умышленное повреждение или уничтожение имущества и незаконное обращение с оружием.
Напомним, что похожий инцидент недавно произошел в Измаиле, когда пьяный местный житель решил «поиграть» с гранатой и бросил ее с балкона пятого этажа. Произошел мощный взрыв, и уже через несколько минут на место прибыли правоохранители. Позже выяснилось, что мужчина «мстил» сотрудникам магазина, который находится рядом с его домом.
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