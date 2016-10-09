Денис Казанський: В ЛДНР ліків немає – лікуються дитячим малюнками (ФОТО)

На переконання відомого українського блогера, за два роки спостережень за ситуацією в захоплених сепаратистами районах Донецької і Луганської областей склалося відчуття, що лідери ЛДНР просто насміхаються над місцевим населенням. Ось, наприклад, сюжет про візит в горлівський хоспіс «заступника мера» Горлівки Вікторії Жукової. Заступник мера привезла вмираючим жебракам малюнки. Білочки, зайчики, квіточки замість ліків, передає replyua.net.
«Цей візит сепаратисти поспішили висвітлити на новинних сайтах ДНР, виклали цілий фоторепортаж. Жукова спілкувалася з напівмертвими самотніми бабусями, вішала їм на стіну криві акварельні малюнки», – розповів Денис Казанський.
За його словами, швидше за все, коли сепаратисти проводять свої робочі засідання та виступають на ТБ, то щосили стримуються, щоб не розреготатися. А на якихось закритих засіданнях напевно навіть не стримуються. Всі ці «міністри», «депутати», «генерали», «мери» просто десь закриваються в кабінетах і іржуть, витираючи сльози. Тому що всерйоз сприймати те, що вони роблять, просто неможливо.
«Сьогодні відділення «Хоспіс» міської лікарні № 3 міста Горлівка відвідала заступник Глави адміністрації міста Горлівка, секретар Горлівського відділення Громадського Руху «Донецька Республіка» Вікторія Жукова, начальник відділу внутрішньої політики адміністрації міста Горлівка Олексій Пелішенко і начальник відділу охорони здоров'я адміністрації міста Горлівка Денис Таранов. Основною метою візиту стала передача лікувальному закладу малюнків і виробів, які власноруч змайстрували діти з Центру соціальної реабілітації для дітей-інвалідів міста Горлівка», - йдеться в офіційному повідомленні. Ну не може ж бути, щоб вони все це робили серйозно. Це напевно чорний гумор такий. Добре живеться в республіці. Влада дбає про народ. Напружили діточок, намалювати картинки для немічних бабусь – ось і фотозвіт готовий!
«Під час бесіди, одна з пацієнток подякувала всім небайдужим людям, які надають дієву допомогу відділенню «Хоспіс» і розповіла, що пройшла поля битв Великої Вітчизняної Війни, захищаючи Батьківщину. Вона побажала якнайшвидшої перемоги армії ДНР, а всім жителям Республіки миру і процвітання». Це якийсь фейлетон. Не можна ж все це на повному серйозі придумати. Хтось пише все це і пирскає кавою в екран від сміху», – резюмував Казанський.
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