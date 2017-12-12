В пригороде Донецка боевики устраивают массовые облавы, – Казанский

Уже два дня тревожная информация приходит из маленького городка под Донецком Моспино. Вчера там началась облава. Все выезды из города были перекрыли, из-за чего многие жители Моспино не смогли попасть на работу в Донецк. Боевики ходили по квартирам, стучали во все двери, проверяли документы, заставляли людей показывать телефоны, у некоторых проводили обыски. Передвижение по городу разрешалось только с паспортами. По официальным данным проводилась проверка документов, а также искали незаконно захваченное имущество и оружие. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Денис Казанский.
По его словам, сегодня знакомые оттуда прислали в сообщение в соцсети о том, что из Моспино вывозят людей. Жителям нескольких домов объявили, что идет эвакуация в связи с возможным наступлением ВСУ. «Не знаю, насколько это масштабно, но есть вот такая информация. Честно говоря, выглядит очень странно, потому что раньше ДНРовцы никого из зон обстрелов не эвакуировали. Люди в Донецке и Горловке четвертый год живут под перекрестным огнем, и никого это не волнует», – написал блогер.
Он отмечает, что местные жители высказывают разные версии происходящего, но все это только пока на уровне слухи. Возможно боевики сами готовят наступление на этом направлении. Еще один вариант – через Иловайск и Моспино собирается пройти большая военная колонна из РФ, при этом техника и солдаты будут размещены в Моспино или же идет перепись пустующего жилья, куда собираются заселить боевиков ДНР, подобные облавы грядут и в других городах. Казанский подчеркивает, факт только в том, что в Моспино действительно идет нездоровое движение. Разведчикам и военным стоит обратить внимание на происходящее. Местным жителям приготовиться к любым вариантам развития событий.
Жителям других городов, захваченных ДНР, также не стоит расслабляться. Подобная облава может произойти в любой момент. Не держите дома ничего запрещенного, в том числе в компьютерах и телефонах.