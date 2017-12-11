Под Донецком обнаружен тайник с российскими боеприпасами

В Донецкой области сотрудниками пограничной службы был найден тайник с противотанковым оружием, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
Пограничники рассказали, что ими были обнаружены 27 кумулятивных и осколочных выстрелов, предназначенных для использования в противотанковом гранатомете СПГ-9, дополнительные ускорительные заряды и две противотанковые гранаты РПГ-26. В ведомстве подчеркнули, что изучили маркировку боеприпасов и пришли к выводу, что они были произведены в России. «Находку передали представителям Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с целью дальнейшей утилизации», - сказано в заявлении Госпогранслужбы.
В ведомстве не исключают, что боеприпасы и оружие были спрятаны с дальнейшей целью совершить диверсионные действия, и сейчас правоохранители занимаются поиском лиц, которые являются владельцами найденного тайника. Ранее Украинская сторона СЦКК сделала заявление о том, что территорию Донбасса минируют боеприпасами, произведенными в РФ, и недавно были найдены мины, которые никогда не использовались ВСУ и не производились в Украине.