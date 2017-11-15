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Зарплаты в «ДНР» шокируют своими размерами

Зарплаты в «ДНР» шокируют своими размерами
Жители Донецкой народной «республики» получают очень низкую заработную плату, и на более-менее приличную зарплату могут рассчитывать лишь те, кто «подписывает контракты с ВС ДНР» и идет воевать, сообщает replyua.net со ссылкой на 112 Украина. Боевикам платят около 15 тысяч российских рублей в месяц – это порядка 6,7 тысяч гривен.

Такой же размер зарплаты только у «работников налоговой службы» и сотрудников «МЧС ДНР», а также у начальников управлений и отделов мэрии, - к примеру, в Горловке. Однако обычные работники «мэрии» зарабатывают всего 10-12 тысяч рублей. Одна из самых низких зарплат в «ДНР» - у работников коммунальной сферы, которым платят всего три тысячи рублей. Чуть выше зарплата врачей – 7 тысяч, а также учителей – от 5 до 10 тысяч.

Заработок продавца в продовольственном магазине может составить 10-12 тысяч рублей, а в промтоварном – 7-8 тысяч рублей. При этом цены на продовольственные товары на оккупированных территориях уже успели сравняться с ценами в России.
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