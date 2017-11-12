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В «ДНР» выпустили монеты с изображением Гиви и Моторолы

В «ДНР» выпустили монеты с изображением Гиви и Моторолы
«Центральный республиканский банк ДНР» в Донецке представил новые монеты, выпущенные ограниченным тиражом. Как информирует replyua.net со ссылкой на официальный сайт «ДНР», на монетах изображены Михаил Толстых (Гиви) и Арсений Павлов (Моторола), которые были убиты.

Отмечается, что, помимо изображений убитых Гиви и Моторолы, на реверсе обеих монет также можно увидеть герб «ДНР». Монеты были изготовлены из латунного сплава артиллерийских гильз. Монеты с боевиками выпущены ограниченным тиражом по тысяче штук и продавать их буду комплектами – стоимость комплекта оценивается в 800 рублей (примерно 370 гривен). «Кому попало» их не продадут – при покупке потребуют документ, удостоверяющий личность. Напомним, что ранее Захар Прилепин, российский писатель, отправившийся воевать на Донбасс, заявил о том, что ему известны заказчики убийства Моторолы и Гиви.

«Несмотря на всякую трепотню с украинской стороны, я прекрасно знаю — даже поименно! — кто убил Моторолу, кто убил Гиви. Это сделала та сторона, Киев. В убийствах участвовали диверсанты, находившиеся непосредственно в Донецке. В одном случае была женщина», - подчеркнул Прилепин.

В «ДНР» выпустили монеты с изображением Гиви и Моторолы
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