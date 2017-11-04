Журналист: «С экономикой Донецка все очень плохо, о чем свидетельствует один факт»

Денис Казанский, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что супермаркет «Амстор», находящийся в Донецке, практически прекратил свою работу, что свидетельствует о падении экономики региона, информирует replyua.net.
«Мое первое место работы – "Амстор" на проспекте Ильича – видимо, доживает последние дни. Товара почти нет, повсюду полки выглядят так, как будто на дворе 1989-й, некоторые отделы вообще закрыты. Это был первый супермаркет в Донецке. Помню, когда его открыли в 2003-м, это был настоящий скачок в другую цивилизацию. Почти как безвиз», - отметил Казанский. По его словам, еще несколько лет назад этот супермаркет считался одним из лучших в городе, и туда за покупками приезжали жители всех районов Донецка, но сейчас в магазине нет ни покупателей, ни товаров.
Журналист подчеркнул, что «Амстор», который находился недалеко от вокзала, уже давно закрыли, поскольку люди перестали куда-то ездить, и число покупателей резко сократилось. «Но этот самый первый "Амстор" на Ильича находится на одной из главных транспортных артерий Донецка. И его гибель – печальный симптом. Это значит, что с экономикой в Донецке совсем все плохо», - добавил журналист.