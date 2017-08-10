В Донецк отправляют «звезд давно минувших дней»

4 августа в Донецке большой концерт дал Олег Газманов, российский певец, а уже через несколько дней с гастролями в «ДНР» приедут другие российские знаменитости, если их так можно назвать.
Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, в Донецке развесили афиши – 12 августа в город приедут группа «Стрелки», певец Данко и Алексей Гоман. Они будут выступать в городе в честь Дня строителя в Парке культуры и отдыха имени Щербакова. Что касается Гомана, то он сравнительно молодой певец, однако последние пару лет его не было ни слышно, ни видно. Данко был популярен в начале 2000-х, а группа «Стрелки» и вовсе распалась больше десяти лет назад, однако теперь вдруг решила «воссоединиться».
«Это даже не нафталин, это уже какая-то плесень. Не хочу обидеть артистов, но уходить со сцены надо достойно, а не мчаться, визжа от радости, когда деньгами поманят, в дыру, в которую превратился когда-то процветавший Донецк. Откуда организаторы достают этих угасших звезд с тремя песнями в репертуаре?», - заявил Леонид Яковлев, один из жителей Донецка. Российских знаменитостей пригласили представители «министерства строительства ДНР».