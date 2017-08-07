Блогер: я вдячний росіянам за те, що вони прийшли на нашу землю вбивати і грабувати

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Ресурс replyua.net нагадує, що дискусії на тему: «Що відбудеться, коли ми врешті звільнимо Донецьк?» тривають вже не перший рік. Блогер та волонтер Тім Златкін теж поділився міркуваннями з цього приводу на персональній сторінці в соціальній мережі.Так, блогер зауважує, що за часів молодості він був комсомольцем, але це його «захоплення» припинилось за часів Майдану. Сумно те, що чимало його друзів перетворились на «сепарів», які мріють про відродження СРСР та ковбасу по 2.20 рублів. Як це не парадоксально, але блогер вдячний «рашистам» за те, що вони прийшли вбивати і грабувати на українську землю – саме завдяки їм русофобія серед українців зростає з кожним днем.Власне, саме завдяки Путіну та сепаратистам-зрадникам зараз ми вчимось по-справжньому любити свою домівку, своїх побратимів та синьо-жовтий стяг. Завдяки війні точно стало зрозуміло хто нам друг, а хто ворог. Але знаєте, кого сильніше за все бояться так звані «ополченці»? Ні, не солдатів НАТО і не напівміфічного «Правого сектора». Вони бояться донецьких, які ввійдуть на вулиці міста з першими солдатами української армії. І поки триватиме безлад, пов'язаний зі звільненням міста, вони встигнуть зазирнути в гості до кожного зрадника. Їм навіть не потрібний «Миротворець» - вони пам’ятають всіх зрадників в обличчя. Тож чекайте – вони скоро прийдуть, - прогнозує блогер.