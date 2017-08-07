В Интернет выложили видео с концертов Газманова в Донецке и Луганске

Российский певец Олег Газманов, которого СБУ давно внесла в черные списки из-за посещения Крыма после 2014 года и за поддержку действий на Донбассе, дал два больших концерта – 4 августа он выступил в Донецке, а 5 августа спел в Луганске.
Как передает replyua.net, российский артист исполнял песни о России, и жители Луганска и Донецка активно подпевали. Концерт в Донецке проходил поздно вечером, и на площади собралась многотысячная толпа. Что касается выступления в Луганске, то, согласно сообщениям местных СМИ, на главной площади города собрались около десяти тысяч человек, причем многие луганчане держали в руках российские триколоры. Пользователи активно обсуждают концерты Газманова в сети. Естественно, они разделились на два лагеря.
«Когда целая площадь, практически стадион, хором поют за Россию! И как они собираются их снова возвращать в Украину?», «Их под дулами автоматов заставили петь», «Их уже не переделать, всех нужно уничтожить за Украину», «Донецкое быдло-без роду и племени», «Эх, скорее бы Газманов в Киеве выступил», - пишут пользователи.