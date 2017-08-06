Казанский: от прежнего Донецка уже ничего не осталось

Денис Казанский, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке разместил снимок, сделанный в Донецке около ста лет назад, информирует replyua.net.
По словам журналиста, на снимке изображена Юзовка, и раньше она была очень похожа на Дикий Запад из американских вестернов, но от того города в Донецке практически ничего не сохранилось. «В довоенные времена я все раздумывал о том, как было бы здорово воссоздать эту часть старой Юзовки с такими же козырьками и вывесками. Не в том самом месте, потому что эта часть города уже застроена другими зданиями, а на каком-нибудь пустующем участке», - отмечает Казанский.
Он уверен, что в случае реализации идеи Донецк мог стать туристическим центром, - и здесь речь идет об опыте китайцев, которые построенными новоделами привлекают путешественников. Казанский добавил, что и амбиции, и деньги у Донецка всегда были, но теперь такие проекты теряют актуальность, поскольку город захватили «настоящие патриоты Донбасса».