Газманов в Донецке: я был здесь десятки раз, и я очень люблю этот город

4 августа, в пятницу, Олег Газманов, один из самых популярных российских исполнителей, дал большой концерт в оккупированном Донецке. Как информирует replyua.net со ссылкой на Громадьске Радио, эта новость была размещена на всех ресурсах «ДНР».
В сообщении СМИ говорится о том, что Газманов выступил на Донбассе в честь Дня железнодорожника. «Сегодня такая счастливая возможность дать концерт, и здесь это особое состояние, потому что это происходит в Донецке. Я был в этом городе десятки раз, и очень его люблю», - подчеркнул российский певец. Накануне, 5 августа, Газманов уже был в оккупированном Луганске, где также устроил концерт. По его словам, он очень долго находился в раздумьях – нужно ли в непростое время, когда гремят пушки, ехать с концертами, но потом понял, что «музыка громче пушек», и она не только поддерживает, но и объединяет людей.
Напомним, что Газманов очень давно был занесен Службой безопасности Украины в черные списки. В СБУ подчеркнули, что этот россиянин представляет угрозу национальной безопасности Украины, а также нарушает украинское законодательство – после аннексии Крыма Газманов приезжал на полуостров.