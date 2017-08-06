валюта
СпецтемаПовторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма

Газманов в Донецке: я был здесь десятки раз, и я очень люблю этот город

Газманов в Донецке: я был здесь десятки раз, и я очень люблю этот город
4 августа, в пятницу, Олег Газманов, один из самых популярных российских исполнителей, дал большой концерт в оккупированном Донецке. Как информирует replyua.net со ссылкой на Громадьске Радио, эта новость была размещена на всех ресурсах «ДНР».

В сообщении СМИ говорится о том, что Газманов выступил на Донбассе в честь Дня железнодорожника. «Сегодня такая счастливая возможность дать концерт, и здесь это особое состояние, потому что это происходит в Донецке. Я был в этом городе десятки раз, и очень его люблю», - подчеркнул российский певец. Накануне, 5 августа, Газманов уже был в оккупированном Луганске, где также устроил концерт. По его словам, он очень долго находился в раздумьях – нужно ли в непростое время, когда гремят пушки, ехать с концертами, но потом понял, что «музыка громче пушек», и она не только поддерживает, но и объединяет людей.

Напомним, что Газманов очень давно был занесен Службой безопасности Украины в черные списки. В СБУ подчеркнули, что этот россиянин представляет угрозу национальной безопасности Украины, а также нарушает украинское законодательство – после аннексии Крыма Газманов приезжал на полуостров.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Вот так выглядит умирающий Донецк», - Казанский

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
05 авг 2017
8995

Политолог: Бережную не убили, она не стала жертвой случайного осколка, ее не добила окопная пневмония, как на войне совсем юных ребят

Погибла на серпантине в Хорватии экс-нардеп Партии регионов Ирина Бережная, у которой на послезавтра была запланирована очередная антиукраинская акция при участии кремлевских СМИ. 8-летняя дочь,

05 авг 2017
5455

Савченко умудрилась спровоцировать международный конфликт с Беларусью

Таланту нардепа Надежды Савченко нет границ, она умудрилась спровоцировать целый конфликт, правда, пока что на медийном, а не дипломатическом уровне. Об этом в своем блоге пишет украинский политолог

Последние новости

Задля виходу із ЄС Великобританія готова заплатити 40 мільярдів євро

Казанский: от прежнего Донецка уже ничего не осталось

Стали известны подробности гибели Ирины Бережной

Латынина: Поклонская теперь является астральной любовницей Николая Второго

Боровой: Россия потеряла 30 тысяч граждан из-за военных конфликтов

Добкин назвал Киев нефартовым местом для столицы Украины

Эксперты: к концу века число жертв аномальной жары увеличится в 50 раз

Цимбалюк пояснил, каковы перспективы Януковича и его окружения в планах Кремля

Политолог: Трамп подписал закон о санкциях, но как он будет воплощаться в жизнь?

Яковина: к ужасу властей Саакашвили все ближе подкрадывается к украинской границе

Фашисты так не смогли: эколог пояснил, почему невозможно построить Керченский мост

Названы объемы санкционных продуктов, уничтоженных в России

Ученые обнаружили связь между солью и чувством голода

В ООН решили усилить санкции против КНДР

Газманов в Донецке: я был здесь десятки раз, и я очень люблю этот город

Советник Трампа пояснил, почему Вашингтон поддержит Киев оружием

США планируют вложить сто миллионов долларов в добычу золота в Украине

Уфологи продемонстрировали видео с несколькими НЛО

Корреспондент: друг Саакашвили оправдывался перед своими сторонниками в Западной Вирджинии

Гидрометцентр: 6 августа жару «разбавят» грозовые дожди

 Новости за день