Казанський: здається, Кремль вибирає «гауляйтерів» України з найтупіших (відео)

Журналіст Денис Казанський продовжує моніторити ситуацію на окупованій частині Донбасу, приділяючи особливу увагу заявам так званих «голів республік» терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» Ігоря Плотницького та Олександра Захарченка. Останній знову озвучив рідкісну маячню, - інформує новинний портал replyua.net.
Так, як інформує Казанський, Захарченко черговий раз продемонстрував всім навколо «феноменальне» знання історії. Так, розмірковуючи про історичні події, він говорить: «того полку, який розстріляв Зою Космодем’янську» (Зоя Космодем’янська була страчена шляхом повішення 29 листопада 1941 року – ред.).
У соціальній мережі відразу ж взялися іронізувати з приводу того, що Захарченко «розстріляв Зою Космодем’янську» - мовляв, якщо не впевнений у своїх знаннях у сфері історії, то не варто вдавати мислителя. Але Казанський зауважує, що справа не тільки в історії – це загальна тенденція. Цікаво, Кремль навмисно проводить кастинг найбільш видатних дегенератів коли шукає проросійських політиків для України? Наприклад, в президенти нам дали тупого та жадібного урку, який довів державу до повної деградації. «Гауляйтерами» окупованого Донбасу поставили гопників з трьома класами школи. Таке враження, що претенденти проходять IQ-тест, і переможцями стають найтупіші, - зауважує журналіст.