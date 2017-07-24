Дети из Донецка отравились продуктами из российского гумконвоя

Более двадцати детей были госпитализированы в больницу Вишневского в Донецке, где медики диагностировали у маленьких пациентов острое отравление.
Как передает replyua.net со ссылкой на группу «Информационное сопротивление», об отравлении стало известно накануне, и всем пациентам от шести месяцев до полутора лет. «Причиной отравления родители пострадавших детей называют некачественное детское питание, продающееся в торговых сетях Донецка и прибывшее в составе гуманитарной помощи из России», сказано в сообщение Информационного сопротивления. Нужно отметить, что Россия отправляла гуманитарку в Донецкую и Луганскую область 15 июня – после этого гумконвоя больше не было.
На восток Украины были отправлены медикаменты, а также продуктовые наборы, в том числе и детское питание. За время военных действий на Донбассе Россия отправляла уже 66 конвоев в регион. Как утверждает российская сторона, в фурах перевозят еду и предметы первой необходимости. Ранее появлялись сообщения о том, что многие продукты питания были просроченными, в том числе и детское питание.