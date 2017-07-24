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Блогер: у Донецьку дітей отруїли російською «гуманітаркою»

Блогер: у Донецьку дітей отруїли російською «гуманітаркою»
Блогер з окупованого Донецька, який пише під ніком «Адольф Донецький», поділився черговою жахливою новиною, яка яскраво показує реалії життя на окупованих територіях, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на «Другой взгляд».

Так, блогер нагадує, що про якість російської «гуманітарки» можна складати страшні казки, в яких не буде жодного цензурного слова. Навіть відверті «ватники» не наважувались куштувати продукти російської харчової промисловості, адже яка сировина використовується для цієї продукції – невідомо. Але їсти хоч щось потрібно, тому дійшли руки і до російської «гуманітарки». Сталось те, що мало статись – діти отруїлись російськими продуктами.

Наразі в інфекційному відділенні лікарні Вишневського перебуває близько тридцяти п’яти дітей, які отруїлися або м’ясним пюре, або овочевим пюре, які роздавали в якості гуманітарної допомоги. Попередній діагноз, поставлений дітям медиками – дизентерія. Персоналу лікарні окупанти заборонили розповідати про три палати дітей, отруєних російською «гуманітаркою», під загрозою потрапляння «на підвал». Власне, на фото, які додає блогер, можна ясно побачити «високу якість» російських продуктів.
Блогер: у Донецьку дітей отруїли російською «гуманітаркою»
Блогер: у Донецьку дітей отруїли російською «гуманітаркою»
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