Блогер: у Донецьку дітей отруїли російською «гуманітаркою»

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Блогер з окупованого Донецька, який пише під ніком «Адольф Донецький», поділився черговою жахливою новиною, яка яскраво показує реалії життя на окупованих територіях, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на «Другой взгляд».Так, блогер нагадує, що про якість російської «гуманітарки» можна складати страшні казки, в яких не буде жодного цензурного слова. Навіть відверті «ватники» не наважувались куштувати продукти російської харчової промисловості, адже яка сировина використовується для цієї продукції – невідомо. Але їсти хоч щось потрібно, тому дійшли руки і до російської «гуманітарки». Сталось те, що мало статись – діти отруїлись російськими продуктами.Наразі в інфекційному відділенні лікарні Вишневського перебуває близько тридцяти п’яти дітей, які отруїлися або м’ясним пюре, або овочевим пюре, які роздавали в якості гуманітарної допомоги. Попередній діагноз, поставлений дітям медиками – дизентерія. Персоналу лікарні окупанти заборонили розповідати про три палати дітей, отруєних російською «гуманітаркою», під загрозою потрапляння «на підвал». Власне, на фото, які додає блогер, можна ясно побачити «високу якість» російських продуктів.