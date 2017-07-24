Штаб АТО: російські окупанти використовують новий вид забороненої зброї

Як нагадує replyua.net, штаб Антитерористичної операції постійно ділиться з журналістами новинами з передової, повідомляючи, у тому числі, і про використання терористами таких видів озброєння, які заборонені Мінськими угодами. Черговий такий випадок стався сьогодні, двадцять четвертого липня 2017 року.
Так, цього разу російсько-терористичні війська застосували проти ЗСУ мобільну чотириствольну реактивну систему залпового вогню. Цей вид озброєння було розроблено ще у 2015 році. Автором цього «творіння» буцімто виступає колектив «Республіканського центру науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт ДНР». Було точно встановлено, що саме цей вид зброї окупанти застосували чотири дні тому, обстрілюючи позиції української армії поблизу Красногорівки та сам населений пункт.
За словами речників штабу АТО, є висока ймовірність того, що використання цього виду зброї проти військових та мирного населення продовжиться, незважаючи на те, що за своїми характеристиками вона порушує Мінські угоди. Відповідні матеріали українська сторона вже систематизувала і передала до Моніторингової місії ОБСЄ, доклавши необхідні фото- та відеоматеріали, - наголошують у штабі.