ГСЧС: работу Донецкой фильтровальной станции не удалось восстановить

В пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили о том, что по состоянию на семь часов утра понедельника, 24 июля, работу Донецкой фильтровальной станции восстановить не удалось, информирует replyua.net.
Отмечается, что создан запас воды в резервуаре объемом 4 тысячи кубических метров, чтобы подавать централизованное водоснабжение в Авдеевку. Еще накануне в ГСЧС сообщали о том, что ремонтные бригады готовы приступить к работе сразу после того, как будут обеспечены все условия безопасности для работников, однако до сих пор восстановительные работы так и не начались. 22 июля в результате боевых действий произошло повреждение линии электропередачи, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции. Станция обеспечивает водой около 600 тысяч человек, в том числе и жителей Авдеевки.
Этот небольшой город находится в Донецкой области, однако подконтролен Украине. Обстрелы в Авдеевке происходят очень часто, и Донецкая фильтровальная станция уже неоднократно прекращала работу. Авдеевка несколько раз оставалась без света и воды, и ситуация была близка к гуманитарной катастрофе.