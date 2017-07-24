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ГСЧС: работу Донецкой фильтровальной станции не удалось восстановить

ГСЧС: работу Донецкой фильтровальной станции не удалось восстановить
В пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили о том, что по состоянию на семь часов утра понедельника, 24 июля, работу Донецкой фильтровальной станции восстановить не удалось, информирует replyua.net.

Отмечается, что создан запас воды в резервуаре объемом 4 тысячи кубических метров, чтобы подавать централизованное водоснабжение в Авдеевку. Еще накануне в ГСЧС сообщали о том, что ремонтные бригады готовы приступить к работе сразу после того, как будут обеспечены все условия безопасности для работников, однако до сих пор восстановительные работы так и не начались. 22 июля в результате боевых действий произошло повреждение линии электропередачи, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции. Станция обеспечивает водой около 600 тысяч человек, в том числе и жителей Авдеевки.

Этот небольшой город находится в Донецкой области, однако подконтролен Украине. Обстрелы в Авдеевке происходят очень часто, и Донецкая фильтровальная станция уже неоднократно прекращала работу. Авдеевка несколько раз оставалась без света и воды, и ситуация была близка к гуманитарной катастрофе.
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