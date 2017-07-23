Авдеевка снова осталась без воды

По состоянию на семь часов утра 23 июля Донецкая фильтровальная станция остается без электроснабжения, из-за чего была прекращена подача воды в Авдеевку.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за боевых действий, произошедших накануне, были повреждены линии электропередачи. Донецкая фильтровальная станция осталась без электричества, и вскоре водоснабжение было отключено в Авдеевке, население которой достигает 22 тысяч человек. «По состоянию на 7:00 23 июля электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует. Для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тысячи кубических метров», говорится в сообщение ГСЧС.
В эти часы рассматривается вопрос о проведении ремонтных работ, но все будет зависеть о ситуации вблизи Авдеевки – если боевые действия продолжатся, ремонтные бригады не смогут выехать на место. Напомним, что обстрел фильтровальной станции произошел накануне вечером, в восьмом часу. Боевики повредили линию электропередачи, питающую фильтровальную станцию. Через несколько минут боевики заявили, что обстрел начали украинские военные.