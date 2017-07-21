Блогер: кожному «ополченцю» - пачку памперсів (фото)

Блогер Олександр Коваленко ділиться жорстоким, але від того не менш правдивим спостереженням про те, яка доля чекає на так званих «визволителів Донбасу», - як інформує replyua.net, відповідне повідомлення розміщено на сторінці оглядача в Фейсбук.
Так, блогер зауважує, що знайшов у мережі світлини, які можна назвати певною мірою сумними, але повчальними. Власне, йдеться про фотографії так званих «ополченців», які повірили чи то в «самостійність» Донбасу, чи то ковбасу по 2.20, чи то в жахливих фашистів-бандерівців, чи – що найбільш імовірно – хотіли заробити на смертях інших людей. Власне, в історії цих терористів щось пішло не так, і тепер вони внаслідок різноманітних травм нездатні подбати самі про себе.
Цим «ополченцям» у Донецьку лікарню No 15 привезли трохи гостинців. Ні, їм не вручили ні фруктів, ні цукерок, ні пляшки горілки – це були памперси. Власне, у цьому і полягає іронія долі – піти «мочити укрів», стати інвалідом і отримувати подачку на те, щоб не ходити під себе. Але це і є справедливість. Напевно, коли Захарченко влаштовуватиме чергову «призовну кампанію», хай не забуде зробити її лозунгом фразу: «Кожному ополченцю республіка надасть безкоштовний пакет з памперсами», - наголошує блогер.