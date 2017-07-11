Щоб вижити: Мешканці Донбасу почали обмінювати речі на їжу

Жителі окупованого Донбасу, щоб не померти з голоду, обмінюють свої речі на продукти харчування. Про це інформує replyua.net з посиланням на Depo.ua. Так, журналісти видання проаналізували оголошення з окупованих територій Луганської та Донецької областей на одному з сайтів безкоштовних оголошень.
Зокрема, в розділі, де користувачі пропонують свої товари на обмін, з'явилося багато оголошень про обмін цінних речей на продукти харчування. Зазвичай в цьому розділі обмінюються там дитячим одягом або речами, які не підійшли за розміром, або колекціонери змінюються іграшками з «кіндер-срюпризами», аксесуарами, косметикою, парфумерією та посудом. «А у жителів Донбасу на інші справи і гри. Три роки тому вони обміняли свою державу на химерні обіцянки російського світу. А тепер змінюють свій одяг та іграшки своїх дітей, щоб не померти з голоду», - пишуть журналісти, докладаючи скріншоти з сайту оголошень.
При цьому такі оголошення пишуть жителі як «ДНР», так і «ЛНР». Відзначимо, що незважаючи на складне фінансове становище жителів міста, бойовики розвісили по Донецьку оголошення з вимогою погасити заборгованість по комунальним послугам.