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Бойовики «ДНР» заявили, що їм невідомо, де знаходиться зниклий журналіст Асєєв

Бойовики «ДНР» заявили, що їм невідомо, де знаходиться зниклий журналіст Асєєв
Представники так званої «Донецької народної республіки» повідомили, що вони не знають місцезнаходження зниклого донецького журналіста Станіслава Асєєва, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Таку інформацію оприлюднила спікер представника України в ТКГ у Мінську Дарка Оліфек. Вона зазначила, що бойовики повідомили, що їм нібито нічого невідомо про долю журналіста, який припинив виходити на зв’язок ще на початку червня. Ірина Геращенко з цього приводу заявила, що представники ОБСЄ мають зробити публічне оголошення щодо ситуації зі зниклим журналістом та його незаконним утриманням.

Відомо, що Станіслав Асєєв жив і працював під псевдонімом Станіслава Васіна в окупованому Донецьку та писав для українських видань, як складається ситуація в захопленому сепаратистами регіоні. Однак згодом його знайомі та родичі повідомили, що чоловік від 2 червня ні з ким не контактував. Першою підозрою близьких журналіста стало ймовірне затримання Асєєва бойовиками. Нардеп Єгор Фірсов заявляв напередодні, що цією справою вже зайнялися співробітники СБУ і нині українська сторона працює над тим, щоб включити Асєєва до переліку полонених.
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Бойовики «ДНР» заявили, що їм невідомо, де знаходиться зниклий журналіст Асєєв

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