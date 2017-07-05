Бойовики «ДНР» заявили, що їм невідомо, де знаходиться зниклий журналіст Асєєв

Представники так званої «Донецької народної республіки» повідомили, що вони не знають місцезнаходження зниклого донецького журналіста Станіслава Асєєва, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Таку інформацію оприлюднила спікер представника України в ТКГ у Мінську Дарка Оліфек. Вона зазначила, що бойовики повідомили, що їм нібито нічого невідомо про долю журналіста, який припинив виходити на зв’язок ще на початку червня. Ірина Геращенко з цього приводу заявила, що представники ОБСЄ мають зробити публічне оголошення щодо ситуації зі зниклим журналістом та його незаконним утриманням.
Відомо, що Станіслав Асєєв жив і працював під псевдонімом Станіслава Васіна в окупованому Донецьку та писав для українських видань, як складається ситуація в захопленому сепаратистами регіоні. Однак згодом його знайомі та родичі повідомили, що чоловік від 2 червня ні з ким не контактував. Першою підозрою близьких журналіста стало ймовірне затримання Асєєва бойовиками. Нардеп Єгор Фірсов заявляв напередодні, що цією справою вже зайнялися співробітники СБУ і нині українська сторона працює над тим, щоб включити Асєєва до переліку полонених.