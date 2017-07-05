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Журналист: всю «ДНР» можно уже мышьяком травить, чтобы народ не мучился!

Журналист: всю «ДНР» можно уже мышьяком травить, чтобы народ не мучился!
Никита Синицин, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке сообщает очень интересную новость, пришедшую из «Донецкой народной республики», информирует replyua.net.

По словам журналиста, Александр Захарченко, глава «республики», заявил о том, что им был разработан проект водоснабжения Донбасса, чтобы регион стал полностью независимым от Украины. «При этом планируется замещение вод бассейна реки Северский Донец шахтными, подземными, талыми и дождевыми водами!!!! А как же сточные воды и канализация? Их использовать не планируется? Бл..дь, да отравите сразу всю воду в ДНР мышьяком, чтобы народ не мучился, умирая от этих шахтных и подземных вод», отмечает Синицин. Нужно отметить, что агентство ДАН сообщило, что речь идет о проекте, направленным на альтернативное водоснабжение в случае, если Украина прекратит поставки воды.

«Мы обязаны быть готовы к той ситуации, которая сейчас сложилась в ЛНР, когда украинская власть отключает воду. Чтобы этого не произошло, здесь мы должны иметь альтернативные источники получения воды», заявил Захарченко.
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