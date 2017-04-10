Як на окупованому Донбасі сприйняли новину про безвіз для України (ВІДЕО)

Рішення Європейського парламенту щодо лібералізації безвізового режиму для громадян України було сприйнято переважно позитивно. Негативну реакцію цей процес викликав у мешканців тимчасово окупованих регіонів Донбасу. Про це у понеділок повідомляє «Радіо Свобода», передає replyua.net.
На території Донецької та Луганської областей місцеві мешканці не сильно переймаються з цього приводу, деякі навіть агресивно налаштовані. Чому така реакція? «Насамперед, людям, які знаходяться на території, яку не контролює Київ, потрібно потрапити на підконтрольну українській владі частину держави. Однак деякі люди просто не хочуть або не можуть покинути окуповані проросійськими терористами території Донбасу», - йдеться у повідомленні.
«До України я не їжджу, тому на мене це ніяким чином не поширюється. А якщо говорити про Європу, то туди можна потрапити лише через Україну. А туди я просто не потрапляю. Тому для мене все одно: є там безвізовий режим чи немає», - розповіла мешканка Луганська. В той самий час інші люди пояснюють, що така поїздка досить затратна, і її собі можуть дозволити лише декілька місцевих мешканців. Лише для того, щоб виїхати з окупованої території, потрібно витратити кругленьку суму.